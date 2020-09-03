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Espreso.tvОбщество"Из-за хотелок Зеленского-Ермака местные выборы взяли в заложники": экс-депутат Черненко прокомментировал провал голосования за смену Избирательного кодекса

"Из-за хотелок Зеленского-Ермака местные выборы взяли в заложники": экс-депутат Черненко прокомментировал провал голосования за смену Избирательного кодекса


фото: umoloda
Бывший народный депутат Александр Черненко заявил, что без изменений в Избирательный кодекс процесс местных выборов невозможно организовать должным образом

Об этом он написал в Facebook.

"Верховная Рада провалила изменения в Избирательный кодекс, большинство из которых были техническими и имели целью исправить те недочеты, которые в турборежиме напринимало большинство, когда голосовало за Избирательный Кодекс", - написал Черненко.

Он отметил, что "казалось", что изменения чисто технические и никаких проблем для принятия не было.

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"Что же произошло? А произошло то, что Офис президента уже третий день хочет запихнуть в закон о ЦИК возможность для проводить социологических опросыов (обратите внимание - не рефрендума - а именно опроса общественного мнения)", - сообщил экс-нардеп.

Он сказал, что комитет не разобрался и с голоса поддержал данную поправку.

"Затем, после волшебного пенделя от общественности и оппозиции, члены комитета спохватились и вчера ее отклонили. На Банковой это не понравилось, поэтому всю ночь давили на депутатов и сегодня утром созвали комитет, чтобы продавить эту абсурдную поправку снова. Но на комитете не получилось. Не хватило одного голоса. Что решили сделать "слуги"? Правильно. Не принимать изменения в Кодекс вообще", - отмечает Черненко.

Он добавил, что без этих изменений избирательный процесс, организовать должным образом невозможно.

"Итак, из-за хотелок Зеленского-Ермака взяли в заложники нормальное проведение местных выборов.
Мои соболезнования членам всех избирательных комиссий, начиная с Центральной. Мои соболезнования тысячам потенциальных кандидатов в органы местного самоуправления. Только что вас сделали вместе", - подытожил экс-нардеп.

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