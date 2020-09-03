"Правый сектор" объявил войну Пальчевскому и другим пророссийским проектам

3 сентября, 2020, 23:09

"Правый сектор" идет на местные выборы, чтобы остановить ФСБшных и откровенно пророссийские проекты

Об этом во время пресс-конференции сообщил председатель партии ПС Андрей Тарасенко. Он отметил, что политическая сила, которую он представляет, имеет целью представить альтернативу олигархическим партиям и врагам Украины.

"Мы видим, что к власти в Киеве рвется абсолютно ФСБшных проект Пальчевский, который мимикрирует под патриотизм, откровенные враги - это ОПЗЖ, проект Медведчука, кума Путина, так же, как и партия Шария, которая является откровенно пророссийской", - подчеркнул Андрей Тарасенко .

Кроме этого он подчеркнул, что "Правый сектор" хочет стать альтернативой силам, которые в течение десятилетий занимаются "столичным дерибаном".





"Кроме столицы, наше действие и противодействие этим врагам будет происходить по всей Украине. Мы решили взять для себя несколько ключевых регионов, кроме Киева, это - Тернопольщина, Львовщина, Сумщина, Полтавщина и Киевщина", - заявил лидер ПС.

Также Тарасенко представил лидеров списка "Правого сектора" в Киеве - руководителя ветеранской службы и представителя ДУК ПС Диану Виноградову, голову столичной ячейки ПС Юрия Гуренко и руководителя охранной компании "Охрана ПС" Станислава Мисловича.