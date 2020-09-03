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Espreso.tvОбщество"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: новый политический сезон и перспективы переговоров по Донбассу

"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: новый политический сезон и перспективы переговоров по Донбассу

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Еспресо. Прямой эфир начнется сегодня в 21:15

Ведущий и гости программы обсудят главные события, в частности, старт политического сезона в Украине и как на него повлияет избирательная кампания 2020, также о ситуации у монобольшинства и исключении из него депутата Лерос. Во второй части программы - о перспективах переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе и резонансные заявления участников украинской делегации Трехсторонней контактной группы в Минске.

К разговору присоединятся:

  • Елена Шуляк, народный депутат, фракция "Слуга народа"

  • Ирина Геращенко, народный депутат, сопредседатель фракции "Европейская солидарность"

  • Гео Лерос, народный депутат, внефракционный

  • Вадим Ивченко, народный депутат, фракция ВО "Батькивщина"

  • Соломия Бобровская, народный депутат, фракция "Голос"

  • Виктория Гриб, народный депутат, внефракционный

 

Зрители телеканала Еспресо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портникову.

Присоединяйтесь к эфиру в 22:30 с помощью видеозвонка в скайпе "PolitClub" и звоните в студию - 044-333-49-53

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