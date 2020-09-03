"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: новый политический сезон и перспективы переговоров по Донбассу

3 сентября, 2020, 18:57

Присоединяйтесь к просмотру очередного выпуска ток-шоу "Политклуб" Виталия Портникова на телеканале Еспресо. Прямой эфир начнется сегодня в 21:15

Ведущий и гости программы обсудят главные события, в частности, старт политического сезона в Украине и как на него повлияет избирательная кампания 2020, также о ситуации у монобольшинства и исключении из него депутата Лерос. Во второй части программы - о перспективах переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе и резонансные заявления участников украинской делегации Трехсторонней контактной группы в Минске.

К разговору присоединятся:

Елена Шуляк, народный депутат, фракция "Слуга народа"

Ирина Геращенко, народный депутат, сопредседатель фракции "Европейская солидарность"

Гео Лерос, народный депутат, внефракционный

Вадим Ивченко, народный депутат, фракция ВО "Батькивщина"

Соломия Бобровская, народный депутат, фракция "Голос"

Виктория Гриб, народный депутат, внефракционный

Зрители телеканала Еспресо также смогут стать полноправными участниками программы и задать свой вопрос Виталию Портникову.

Присоединяйтесь к эфиру в 22:30 с помощью видеозвонка в скайпе "PolitClub" и звоните в студию - 044-333-49-53