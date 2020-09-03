"Не надо искать врагов там, где их нет", - МИД об обвинениях Лукашенко о причастности Украины к протестам

3 сентября, 2020, 17:16

3 сентября в министерстве иностранных дел Украины отреагировали на обвинения президента Беларуси Александра Лукашенко по поводу участия нашего государства в протестах

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Там отметили, что исчерпывающий ответ относительно участия в протестах 2 сентября дал глава ведомства Дмитрий Кулеба.

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В МИД подчеркнули, что Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси.

"В связи с очередным ложным обвинением во вмешательстве во внутренние дела Беларуси, высказанным А. Лукашенко, призываем наших белорусских друзей и партнеров не поддаваться на информационные провокации, чтобы не попасть в ловушку пропаганды и фейков. Не надо искать врагов там, где их нет ", - говорится в заяи МИД.

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