"Фактически окружили Гродно": - Лукашенко развернул половину своей армии на границе с Литвой и Польшей
Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, передает БелТА.
"Вы видите, что происходит у нас. Мы видим, что происходит вокруг России. Мы вынуждены были отвечать, видя недружественные шаги со стороны блока НАТО у наших границ. А для этого все доказательства есть, как бы они не оправдывались - и переброска американских, других подразделений из глубины их натовской территории к границам Беларуси, особенно самолетов F-16 (по-моему, 16 или 18 самолетов они перебросили)", - заявил Лукашенко в разговоре с российским премьером.
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По словам руководителя Беларуси, на границе развернули "практически половину белорусской армии".
"Фактически взяли под контроль западные границы с Литвой и Польшей. И, как я часто говорю, фактически окружили Гродно, чтобы противостоять этим угрозам. Наверное, эта демонстрация дала свой результат", - сказал Александр Лукашенко.
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Преиздент РБ подчеркнул, что его страна "полна решимости отстоять свой суверенитет".
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