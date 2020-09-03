"Фактически окружили Гродно": - Лукашенко развернул половину своей армии на границе с Литвой и Польшей

3 сентября, 2020, 14:40

3 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что половина армии РБ расположена на границе с Польшей и Литвой из-0за "недружественных шагов НАТО"

Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, передает БелТА.

"Вы видите, что происходит у нас. Мы видим, что происходит вокруг России. Мы вынуждены были отвечать, видя недружественные шаги со стороны блока НАТО у наших границ. А для этого все доказательства есть, как бы они не оправдывались - и переброска американских, других подразделений из глубины их натовской территории к границам Беларуси, особенно самолетов F-16 (по-моему, 16 или 18 самолетов они перебросили)", - заявил Лукашенко в разговоре с российским премьером.

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По словам руководителя Беларуси, на границе развернули "практически половину белорусской армии".

"Фактически взяли под контроль западные границы с Литвой и Польшей. И, как я часто говорю, фактически окружили Гродно, чтобы противостоять этим угрозам. Наверное, эта демонстрация дала свой результат", - сказал Александр Лукашенко.

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Преиздент РБ подчеркнул, что его страна "полна решимости отстоять свой суверенитет".

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