"Да послушай те пленки": активисты в волчьих масках требуют у Зеленского ликвидировать ОАСК
Об этом сообщает Укринформ.
Акцию проводят представители ЦПК, "Автомайдана" и Фонда DEJURE.
Активисты держали плакаты: "Даже интроверты их слушали", "Тебе 42 года. Ты ж не вовк какой-то", "Вовка бояться - в президенты не ходить", а также фотографии судей ОАСК.
"Прошло уже два месяца, как НАБУ сообщил о подозрении семи судьям Окружного админсуда Киева. Их подозревают в попытке захватить государственную власть, создании преступной организации, препятствовании работы органов судебной власти. Это масштабные коррупционные преступления, за которые им светит тюремное заключение, но президент Зеленский молчит и никак не комментирует эту судейскую шайку. При чем тут президент Зеленский? В его власти ликвидировать этот суд, потому что он не имеет ничего общего с судом. Единственный, кто это может сделать, это президент, потому что он может инициировать ликвидацию этого суда, но он это не делает", - отметила в своем выступлении представитель ЦПК Галина Чижик.
- Напомним, 11 августа Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате власти руководством Окружного административного суда Киева.
- Впоследствии, в ОАСК заявили, что председатель суда, его заместитель и три судьи ОАСК, которые были объявлены в розыск НАБУ за попытку захвата государственной власти, находятся на рабочих местах .
- 1 сентября Высший совет правосудия отказалась отстранить главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка.
- Высший совет правосудия вернула генпрокурору Ирине Венедиктовой три ходатайства о временном отстранении судей Окружного административного суда Киева и еще два не удовлетворил.
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-