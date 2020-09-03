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Espreso.tvОбщество"Да послушай те пленки": активисты в волчьих масках требуют у Зеленского ликвидировать ОАСК

"Да послушай те пленки": активисты в волчьих масках требуют у Зеленского ликвидировать ОАСК


фото: Укрінформ
Активисты устроили под Офисом президента акцию "Да послушай те пленки" с требованием к президенту Владимиру Зеленскому ликвидировать Окружной административный суд города Киева

Об этом сообщает Укринформ.

Акцию проводят представители ЦПК, "Автомайдана" и Фонда DEJURE.

Активисты держали плакаты: "Даже интроверты их слушали", "Тебе 42 года. Ты ж не вовк какой-то", "Вовка бояться - в президенты не ходить", а также фотографии судей ОАСК.

"Прошло уже два месяца, как НАБУ сообщил о подозрении семи судьям Окружного админсуда Киева. Их подозревают в попытке захватить государственную власть, создании преступной организации, препятствовании работы органов судебной власти. Это масштабные коррупционные преступления, за которые им светит тюремное заключение, но президент Зеленский молчит и никак не комментирует эту судейскую шайку. При чем тут президент Зеленский? В его власти ликвидировать этот суд, потому что он не имеет ничего общего с судом. Единственный, кто это может сделать, это президент, потому что он может инициировать ликвидацию этого суда, но он это не делает", - отметила в своем выступлении представитель ЦПК Галина Чижик.

  • Напомним, 11 августа Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск семерых фигурантов по делу о возможном захвате власти руководством Окружного административного суда Киева.
  • Впоследствии, в ОАСК заявили, что председатель суда, его заместитель и три судьи ОАСК, которые были объявлены в розыск НАБУ за попытку захвата государственной власти, находятся на рабочих местах .
  • 1 сентября Высший совет правосудия отказалась отстранить главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка.
  • Высший совет правосудия вернула генпрокурору Ирине Венедиктовой три ходатайства о временном отстранении судей Окружного административного суда Киева и еще два не удовлетворил.

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