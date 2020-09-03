"Барселона" согласилась бесплатно отпустить звездного футболиста
3 сентября, 2020, 19:29
Чилийский полузащитник Артуро Видаль бесплатно покинет испанскую "Барселону"
Об этом сообщает Diario Sport.
Руководство испанского клуба согласно расторгнуть контракт с 33-летним хавбеком и отпустить его бесплатно. Боссы "Барселоны" стремятся уменьшить расходы на заработную плату чилийца. Главными претендентами на Артуро Видаля есть миланский "Интер" и туринский "Ювентус".
В прошлом сезоне Видаль провел 43 матча, забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 11 млн евро.
- 1 сентября хавбек "Барселоны" Иван Ракитич вернулся в испанскую "Севилью" за 1,5 млн евро.
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