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Espreso.tvЭкономикаПриватБанк вернул абитуриентам более 32,7 млн грн за отмененное пробное ВНО

ПриватБанк вернул абитуриентам более 32,7 млн грн за отмененное пробное ВНО


фото: reuters
ПриватБанк совместно с Минобразования по состоянию на 1 сентября вернули абитуриентам 32,7 млн грн за отмененное пробное ВНО

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, по состоянию на 1 сентября 2020 года Министерство образования и науки совместно с ПриватБанком вернули деньги за отмененное пробное ВНО 132 318 участникам.

Отмечается, что сумма возвращенных средств - 32,7 млн грн, что составляет 62,4% от общей суммы - почти 52,5 млн грн.

В пресс-службе отметили, что средства выплачиваются из Фонда борьбы с COVID-19 и его последствиями.

По информации ведомства, вернуть все средства планируется до 1 декабря этого года.

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