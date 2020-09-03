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Espreso.tvОбществоПрезиденту банка "Аркада" объявили подозрение: его обвиняют в присвоении 50 млн грн

Президенту банка "Аркада" объявили подозрение: его обвиняют в присвоении 50 млн грн


фото: korrespondent
Прокуратура Киева сообщила, что подозревает президента банка "Аркада" в присвоении денег фондов финансирования строительства ЖК "Эврика" и "Патриотика" в сумме 50 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба ведомства .

В помещении банка, а также по месту жительства подозреваемого и других лиц продолжаются обыски.

По данным следствия, в июне 2018 года подозреваемый с сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов.

Путем выдачи кредита из фондов были выведены средства в сумме 50 млн грн.

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