Президенту банка "Аркада" объявили подозрение: его обвиняют в присвоении 50 млн грн

3 сентября, 2020, 12:35

Прокуратура Киева сообщила, что подозревает президента банка "Аркада" в присвоении денег фондов финансирования строительства ЖК "Эврика" и "Патриотика" в сумме 50 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба ведомства .

В помещении банка, а также по месту жительства подозреваемого и других лиц продолжаются обыски.

По данным следствия, в июне 2018 года подозреваемый с сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов.

Путем выдачи кредита из фондов были выведены средства в сумме 50 млн грн.