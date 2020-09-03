Президенту банка "Аркада" объявили подозрение: его обвиняют в присвоении 50 млн грн
3 сентября, 2020, 12:35
Прокуратура Киева сообщила, что подозревает президента банка "Аркада" в присвоении денег фондов финансирования строительства ЖК "Эврика" и "Патриотика" в сумме 50 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба ведомства .
В помещении банка, а также по месту жительства подозреваемого и других лиц продолжаются обыски.
По данным следствия, в июне 2018 года подозреваемый с сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов.
Путем выдачи кредита из фондов были выведены средства в сумме 50 млн грн.
- Напомним, 25 августа НБУ признал банк "Аркада" неплатежеспособным.
- 26 августа утром НБУ ввел в банк "Аркада" временную администрацию для выведения его с рынка.
- По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, пока открыто уголовное производство в отношении собранных через фонды банка "Аркада" 9 млрд грн.
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Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил банк "Аркада" на продажу для выведения его с рынка.
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