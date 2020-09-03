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Espreso.tvЭкономикаПравление НБУ оставило учетную ставку без изменений, на уровне 6% годовых, - Шевченко

Правление НБУ оставило учетную ставку без изменений, на уровне 6% годовых, - Шевченко


фото: bank.gov.ua
Национальный банк Украины оставил учетную ставку без изменений, на уровне 6% годовых, поскольку мягкая монетарная политика должна поддержать экономическое восстановление в условиях умеренной инфляции и неопределенности относительно дальнейшего течения пандемии COVID-19

Об этом сказал председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Правление НБУ приняло решение оставить учетную ставку без изменений, на уровне 6% годовых", - сказал Шевченко.

По его словам, сохранение мягкой монетарной политики поддержит экономическое восстановление в условиях умеренной инфляции и высокой неопределенности относительно дальнейшего течения пандемии в Украине и в мире.

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