Правление НБУ оставило учетную ставку без изменений, на уровне 6% годовых, - Шевченко
3 сентября, 2020, 14:13
Национальный банк Украины оставил учетную ставку без изменений, на уровне 6% годовых, поскольку мягкая монетарная политика должна поддержать экономическое восстановление в условиях умеренной инфляции и неопределенности относительно дальнейшего течения пандемии COVID-19
Об этом сказал председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Правление НБУ приняло решение оставить учетную ставку без изменений, на уровне 6% годовых", - сказал Шевченко.
По его словам, сохранение мягкой монетарной политики поддержит экономическое восстановление в условиях умеренной инфляции и высокой неопределенности относительно дальнейшего течения пандемии в Украине и в мире.
- Напомним, в конце июля Правление НБУ приняло решение оставить учетную ставку на уровне 6% годовых, что должно сдержать рост цен и оставить достаточное пространство для снижения стоимости кредитных ресурсов.
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