Пожарами на Луганщине занялась прокуратура

3 сентября, 2020, 19:29

Прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту пожаров на территории Новоайдарского и Станично-Луганского районов Луганщины

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Луганской местной прокуратурой № 2 и Новоайдарским отделом Северодонецкого местной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшего возникновение пожара и причинившего имущественный ущерб в особо крупном размере (ч. 2 ст. 270 УК Украины)" , - говорится в сообщении.

Напомним, что 2 сентября 2020 г. на территории Новоайдарского и Станично-Луганского районов Луганской области возникли серии пожаров в природной среде, охватившие общую площадь более 2000 га. В результате пожара один военнослужащий погиб, двое - получили ожоги различной степени тяжести, а также уничтожены и повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Тушение пожаров осложнено расположением очагов возгорания в непосредственной близости от линии разграничения и минирования этих территории.

Проводятся необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на установление обстоятельств совершения уголовных преступлений.

Досудебное расследование по уголовным производствам осуществляется Новоайдаровским и Станично-Луганским отделами полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области. Ход досудебного расследования находится на личном контроле прокурора Луганской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате пожара на Луганщине погиб один человек.

Позже министр обороны Андрей Таран заявил, что один из военных, который принимал участие в ликвидации пожара в Луганской области, пропал без вести

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