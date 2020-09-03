Пожар в многоэтажке Киева: 52 пожарные тушили огонь, в огне погиб человек

3 сентября, 2020, 20:00

Во время пожара в многоэтажке в Шевченковском районе Киева на улице Сикорского погиб один человек. Сейчас возгорание локализовано

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram .

Сообщается, что пожар в многоэтажке в Шевченковском районе Киева на улице Сикорского в 18:56 ликвидировали.

Отмечается, во время пожара пострадал владелец квартиры, который был госпитализирован в ожоговый центр. Также во время проведения разведки было обнаружено тело мужчины.

На месте было задействовано 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 52 человека личного состава.

Напомним, 3 сентября в Шевченковском районе Киева произошел пожар в многоэтажке на улице Сикорского.

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