Пожар на Луганщине: ликвидированы 3 очага, еще 3 - в процессе тушения, - ГСЧС
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что спасатели ликвидировали очаги пожаров близ с. Бараниковка Кременского района и в Трехизбенского лесничестве.
Также пожарные локализовали два очага в Станично-Луганском районе вблизи с. Геевка и между с. Болотенное и пгт Станица Луганская.
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К тушению огня дополнительно были привлечены 135 спасателей и 27 единиц техники. ГСЧС проводит координацию работ по тушению пожаров вместе с командованием Операций объединенных сил.
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По состоянию на 11:00 потушен очаг в районе с. Геевка Станично-Луганского района.
Видео - ГСЧС:
- Напомним, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский собрал срочное совещание по лесным пожарам на Харьковщине и Луганщине
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