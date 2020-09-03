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Espreso.tvОбществоПожар на Луганщине: ликвидированы 3 очага, еще 3 - в процессе тушения, - ГСЧС

Пожар на Луганщине: ликвидированы 3 очага, еще 3 - в процессе тушения, - ГСЧС


фото: dsns.gov.ua
По состоянию на 10:20 3 сентября в Луганской области ликвидировали два очага пожаров травы и лесных насаждений, еще один потушили после 11:00

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что спасатели ликвидировали очаги пожаров близ с. Бараниковка Кременского района и в Трехизбенского лесничестве.

Также пожарные локализовали два очага в Станично-Луганском районе вблизи с. Геевка и между с. Болотенное и пгт Станица Луганская.

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К тушению огня дополнительно были привлечены 135 спасателей и 27 единиц техники. ГСЧС проводит координацию работ по тушению пожаров вместе с командованием Операций объединенных сил.

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По состоянию на 11:00 потушен очаг в районе с. Геевка Станично-Луганского района.

Видео - ГСЧС:

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