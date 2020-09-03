Под зданием МВД протестуют против задержания активистов после столкновения с молодежкой ОПЗЖ. ВИДЕО
3 сентября, 2020, 12:35
3 сентября активисты собрались под стенами МВД из-за ареста мужчин, которым предъявили подозрение в покушении на убийство из-за инцидента в Харьковской области
Корреспондент Еспресо.TV Илья Евлаш проводит стрим с места происшествия.
У ведомства собрались представители патриотических организаций, в частности "Сокол", "Движение Ветеранов Украины", "Нацкорпус" и др. Требованием демонстрантов является отпустить из-под стражи арестованных, которых полиция подозревает в нападении на микроавтобус с представителями ОО "За жизнь" 27-го августа вблизи Люботина, что на Харьковщине.
Перед демонстрантами выступали блогер Нестор Воля, ветеран Маруся Звиробий, на митинге присутствовали экс-нардеп Игорь Лапин.
Фото - Богдана Долинская:
- Напомним, 27 августа Нацполиция задержала проукраинскую молодежь, которая якобы с применением оружия напала на автобус с бойцами Ильи Кивы.
- Президент Владимир Зеленский поблагодарил за это правоохранителей.
- В партии "Национальный корпус" отрицали свою причастность к действиям взятых под стражу лиц.
- 29 августа суд назначил шестерым подозреваемым в нападении на автобус на Харьковщине 60 дней под стражей без права внесения залога.
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