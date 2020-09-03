Почти 84 тыс.: В Индии - новый мировой антирекорд по количеству зараженных коронавирусом за сутки

3 сентября, 2020, 14:12

В Индии за минувшие сутки зафиксировали 83 833 новых случая заражения коронавирусом, что стало мировым антирекордом

Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на министерство здравоохранения и семейного благополучия страны.

Отмечается, что за сутки в Индии умерло 1 043 пациента с коронавирусом, выздоровели более 29 тысяч.

За сутки в стране провели более 1,17 миллиона тестов на COVID-19.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 3 853 406 зараженных коронавирусом, из них 67 376 умерли.

По количеству инфицированных в мире Индия находится на третьем месте после Бразилии и США.

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