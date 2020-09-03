Отравление Навального можно считать применением оружия массового поражения, - Организация по запрещению химического оружия
Такое заявление сделали в Организации по запрещению химического оружия.
"Согласно Конвенции о запрещении химического оружия любое отравление человека с помощью нервно-паралитического агента считается применением химического оружия. Такое утверждение вызывает серьезную озабоченность", - отметили там.
В ОЗХО добавили, что государства-участники Конвенции о запрещении химического оружия считают применение химического оружия кем угодно при любых обстоятельствах позорным и тем, которое полностью противоречит международным правовым нормам.
"ОЗХО продолжает следить за ситуацией и готова взаимодействовать с любыми государствами-участниками, которые могут запросить ее помощь, и оказывать им помощь", - резюмировали в организации.
- Напомним, в среду, 2 сентября, немецкое правительство заявило, что Навального отравили веществом из группы "Новичок" .
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексея Навального "хотели заставить молчать" .
- МИД Литвы обвинило российские власти в отравлении оппозиционера Алексея Навального .
- МИД Украины назвал отравление российского оппозиционера Алексея Навального "нечеловеческой расправой Кремля" над политиком.
- В Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала отравление Навального подлым и трусливым поступком.
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