Отравление Навального можно считать применением оружия массового поражения, - Организация по запрещению химического оружия

3 сентября, 2020, 17:14

Отравление российского оппозиционера Алексея Навального можно считать применением химического оружия, если подтвердятся данные об использовании вещества из группы "Новичок"

Такое заявление сделали в Организации по запрещению химического оружия.

"Согласно Конвенции о запрещении химического оружия любое отравление человека с помощью нервно-паралитического агента считается применением химического оружия. Такое утверждение вызывает серьезную озабоченность", - отметили там.

В ОЗХО добавили, что государства-участники Конвенции о запрещении химического оружия считают применение химического оружия кем угодно при любых обстоятельствах позорным и тем, которое полностью противоречит международным правовым нормам.

"ОЗХО продолжает следить за ситуацией и готова взаимодействовать с любыми государствами-участниками, которые могут запросить ее помощь, и оказывать им помощь", - резюмировали в организации.

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