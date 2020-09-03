Официальный курс: гривня продолжает дешеветь по отношению к доллару

3 сентября, 2020, 09:41

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 3 сентября 2020 года на отметке 27,64 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 2 сентября курс составлял 27,60 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 3 сентября установлен на уровне 32,79 грн/евро. По состоянию на 2 сентября курс составлял 33,01 грн/евро.

На наличном рынке 3 сентября по состоянию на 09:05, по данным финансового портала Минфин, доллар в среднем покупают по 27,60, продают - по 27,70 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,55 до 28 грн/$, продажи - в пределах 27,60-29 грн/$.

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