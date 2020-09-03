Нормы не стали лучше, они изменились в худшую сторону, - Южанина про законопроект о создании Бюро экономической безопасности

3 сентября, 2020, 13:12

По словам народного депутата Нины Южаниной, нормы проекта закона о создании Бюро экономической безопасности, который Верховная Рада поддержала в первом чтении, изменились в худшую сторону

Об этом народный депутат Нина Южанина сказала в комментарии журналистам, передает Еспресо.TV .

"Нормы не только не стали лучше, они изменились в худшую сторону, так как не понимание ими, как разделить функционал, подследственность, как упорядочить между всеми правоохранительными органами расследования экономических преступлений в одной структуре. Не понимают люди, и поэтому написали только рамочный законопроект, чтобы объявить, что мы создаем один-единственный орган вместо всех четырех существующих", - сказала Южанина.

Южанина подчеркнула, что "государственное строительство не осуществляется вслепую", теперь необходимо сотрудничество с международными институтами и изучение международного опыта в сфере расследования экономических преступлений.

По ее словам, сейчас необходимо делать взвешенный закон, который бы дал возможность упорядочить через подследственность работу правоохранительной системы с расследованием экономических уголовных преступлений.

Вместе с тем она добавила, что для этого отдельным законом также должны быть приняты изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины.

По ее словам, для создания Бюро экономической безопасности необходим пакет законопроектов.

"Поэтому, я еще раз сказала, что это прикрытие своей бурной деятельностью несостоятельности дальше выяснить и разделить эти полномочиями между всеми органами. Эта работа была сложной и она не выполнена, поэтому, я подчеркиваю, это только популистский шаг... Акты проверок и наезды на бизнес - они как были, так и останутся", - отметила Южанина.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении закон о создании Бюро экономической безопасности.

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