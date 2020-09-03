Наказание за угон автомобиля будут определять исходя из его стоимости: Рада приняла закон
Проект закона поддержал 301 народный депутат, передает Еспресо.TV .
В пояснительной записке к закону говорится, что тяжесть преступления будет устанавливаться исходя из стоимости автомобиля, а не из стоимости его повреждений. Отмечается, что такой подход призван обеспечить более независимую и полную квалификацию подобных преступлений.
Согласно тексту закона, за кражу автомобиля грозит от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы без применения штрафа. За те же действия организованной группой или объединенные с насилием - от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Также отмечается, что за "перебивки" номеров и моторов угрожать 5 лет лишения свободы. Уголовная ответственность за организацию складов краденых автомобилей, где они переукомплектовуються или переоборудуются, - до 5 или до 7 лет, если речь идет о деятельности организованной группы.
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