Наказание за угон автомобиля будут определять исходя из его стоимости: Рада приняла закон

3 сентября, 2020, 15:57

Верховная Рада во втором чтении и в целом поддержала закон №3301, которым предлагается определять наказание для воров авто, исходя из его стоимости

Проект закона поддержал 301 народный депутат, передает Еспресо.TV .

В пояснительной записке к закону говорится, что тяжесть преступления будет устанавливаться исходя из стоимости автомобиля, а не из стоимости его повреждений. Отмечается, что такой подход призван обеспечить более независимую и полную квалификацию подобных преступлений.

Согласно тексту закона, за кражу автомобиля грозит от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы без применения штрафа. За те же действия организованной группой или объединенные с насилием - от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Также отмечается, что за "перебивки" номеров и моторов угрожать 5 лет лишения свободы. Уголовная ответственность за организацию складов краденых автомобилей, где они переукомплектовуються или переоборудуются, - до 5 или до 7 лет, если речь идет о деятельности организованной группы.

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