Нацбанк ожидает продолжения сотрудничества с МВФ, - Шевченко
Об этом председатель НБУ Кирилл Шевченко сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Основным предположением, которое правление принимает во внимание, остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом", - сказал Шевченко.
Он отметил, что сотрудничество с МВФ является важным не только с точки зрения финансирования дефицита государственного бюджета. Она также является залогом поддержки со стороны других международных партнеров и инвесторов.
"Средства от них будут направляться на финансирование противоэпидемических мероприятий. Также они пойдут на финансирование инфраструктурных проектов, которые оживят все еще слабую инвестиционную активность", - отметил Шевченко.
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