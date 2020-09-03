Нацбанк ожидает продолжения сотрудничества с МВФ, - Шевченко

3 сентября, 2020, 14:30

Основным предположением, которое принимает во внимание Национальный банк Украины, является продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом

Об этом председатель НБУ Кирилл Шевченко сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Основным предположением, которое правление принимает во внимание, остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом", - сказал Шевченко.

Он отметил, что сотрудничество с МВФ является важным не только с точки зрения финансирования дефицита государственного бюджета. Она также является залогом поддержки со стороны других международных партнеров и инвесторов.

"Средства от них будут направляться на финансирование противоэпидемических мероприятий. Также они пойдут на финансирование инфраструктурных проектов, которые оживят все еще слабую инвестиционную активность", - отметил Шевченко.

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