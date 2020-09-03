На Запорожье в конце октября ожидается вторая волна COVID-19

3 сентября, 2020, 17:01

Вторая волна пандемии коронавируса в Запорожье ожидается в октябре - начале ноября

Об этом во время пресс-конференции заявила советник председателя Запорожской ОГА по вопросам здравоохранения Елена Теряева, передает Укринформ.

"Вторую волну пандемии мы ожидаем в октябре - начале ноября. Готовим больницы второй волны. Суммарно в Запорожской области заболели COVID-19 1708 человек. В целом по области показатель заболеваемости 27,6 на 100 тысяч населения. Базовый показатель - 40. Заполненность коек 19 больниц первой волны - 8,6%. В настоящее время Запорожская область в "зеленой" зоне, но мы видим которыми стремительными темпами распространяется коронавирус на территории Украины", - сказала Теряева.

По ее словам, на сегодня четыре территории Запорожской области имеют повышенный уровень заболеваемости: Пологовский район (там вспышку обнаружили в религиозной общине, церковь баптистов закрыта на карантин), Веселовский район (11 больных среди работников поселкового совета, 70 человек на самоизоляции), Токмак и Мелитополь.

Теряева также напомнила, что карантинные мероприятия внедряются на уровне центральной власти, но на местах могут самостоятельно принимать решения по усилению карантина.

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