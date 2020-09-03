На Ивано-Франковщине 15-летний подросток молотком забил до смерти деда и едва не убил бабушку, - уголовный розыск

3 сентября, 2020, 14:06

1 сентября на Ивано-Франковщине 15-летний парень позвонил в полицию и рассказал, что убил своих дедушку и бабушку

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска Нацполиции в Telegram.

Как отметили в уголовном розыске, подросток позвонил в полицию и сообщил об убийстве.

Полиция приехала на место преступления и обнаружила тело 72-летнего дедушки убийцы. 69-летняя бабушка оказалась живой. Ее госпитализировали с многочисленными травмами и прооперировали. Сейчас пострадавшая находится в реанимации.

В полиции отметили, что парень сначала бил пенсионеров по голове молотком, а потом решил завершить дело ножом.

Как отметили в уголовном розыске, после убийства подросток написал в Telegram: "дабл кил (двойное убийство, - ред.) готов. Начал с бабы с дедом, еще 7".

"Сотрудниками УКР в Ивано-Франковской области, совместно с оперативниками территориального отдела и отделения полиции установлено, что будущий убийца самостоятельно отыскивал телеграмм-каналы и группы в социальных сетях с направленностью на насилие, убийства. Подписывался и" учился ", - отметили в полиции.

Парня задержали. Психическое состояние убийцы проверят в ходе проведения досудебного расследования.

Продолжаются следственные действия по розыску администраторов групп и привлечения их к ответственности

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