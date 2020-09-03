На Киевщине в кафе произошла перестрелка, есть раненые

3 сентября, 2020, 08:25

В городе Украинка (Киевская область) произошла стрельба в кафе

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Группа неизвестных лиц приехала из столицы и устроила стрельбу. На месте происшествия сотрудники кафе убрали вещественные доказательства, в частности собрали гильзы.

После инцидента в больницу обратилось трое пострадавших мужчин с ранениями. Один из них впоследствии скрылся.

"Люди получили ранения из травматического оружия, но давать объяснения полицейским они отказались", - говорится в сообщении полиции.

Следователи открыли два уголовных производства по факту хулиганства и сокрытия преступления. В то же время правоохранители уже провели два обыска на получение видеозаписей с места инцидента.