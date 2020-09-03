 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Киевщине в кафе произошла перестрелка, есть раненые

На Киевщине в кафе произошла перестрелка, есть раненые

В городе Украинка (Киевская область) произошла стрельба в кафе

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Группа неизвестных лиц приехала из столицы и устроила стрельбу. На месте происшествия сотрудники кафе убрали вещественные доказательства, в частности собрали гильзы.

После инцидента в больницу обратилось трое пострадавших мужчин с ранениями. Один из них впоследствии скрылся.

"Люди получили ранения из травматического оружия, но давать объяснения полицейским они отказались", - говорится в сообщении полиции.

Следователи открыли два уголовных производства по факту хулиганства и сокрытия преступления. В то же время правоохранители уже провели два обыска на получение видеозаписей с места инцидента.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 сентября, 2020 четверг

2 сентября, 2020 среда

больше новостей

3 сентября, 2020 четверг

2 сентября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать