Можно сказать, что язык здесь ни при чем, но Путин так не считает, - Княжицкий о законопроекте "слуг" об образовании иностранцев на русском

3 сентября, 2020, 13:34

3 сентября народный депутат Николай Княжицкий раскритиковал предложение нардепов от фракции "Слуга народа" о возможности образования иностранных студентов в Украине на русском языке

Эспрессо.TV Об этом нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий заявил под стенами Верховной Рады, передает

На вопрос журналистки, действительно ли новый законопроект фракции "Слуга народа" имеет целью "протащить" обучение на русском языке для иностранных студентов в Украине, политик отметил:

"Этим законопректом предлагается разрешить обучение иностранцев в украинских вузах на русском языке. Почему это плохо? Вот в России, например, при Путине есть совет по поддержке русского языка, и он прямо говорит, что русский язык - это главный способ "мягкой силы" и продвижение российских интересов. Когда украинцы едут в Китай, то они там учатся на китайском языке. Очень много китайских вузов принимают студентов из Украины и всего мира. Почему? Потому что тот, кто учит предметы на языке, по сути, становится послом этой страны за рубежом, у себя на родине, когда возвращается назад. Это очень важный идеологический вопрос".

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По словам Княжицкого, новым законопроектом предлагается иностранным студентам, обучающимся в Украине, стать послами не нашей страны, а России.

"Можно сказать, что язык здесь ни при чем, но Путин так не считает. И большинство других стран так не считают, и украинцы так не должны считать. Потому что, если эти люди будут владеть украинским, а, как правило, я преподавал в университете, у меня были, например, те же китайские студенты, которые блестяще владели украинским. Ясно, что это те люди, которые потом становятся послами нашей страны, наших ценностей, нашей культуры у себя. Поэтому это наступление и на культуру и на государство" - отметил Княжицкий.

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