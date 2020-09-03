Можно сказать, что язык здесь ни при чем, но Путин так не считает, - Княжицкий о законопроекте "слуг" об образовании иностранцев на русском
На вопрос журналистки, действительно ли новый законопроект фракции "Слуга народа" имеет целью "протащить" обучение на русском языке для иностранных студентов в Украине, политик отметил:
"Этим законопректом предлагается разрешить обучение иностранцев в украинских вузах на русском языке. Почему это плохо? Вот в России, например, при Путине есть совет по поддержке русского языка, и он прямо говорит, что русский язык - это главный способ "мягкой силы" и продвижение российских интересов. Когда украинцы едут в Китай, то они там учатся на китайском языке. Очень много китайских вузов принимают студентов из Украины и всего мира. Почему? Потому что тот, кто учит предметы на языке, по сути, становится послом этой страны за рубежом, у себя на родине, когда возвращается назад. Это очень важный идеологический вопрос".
Читайте также: В Раду снова вносят законопроект для ослабления употребления украинского языка, - Княжицкий
По словам Княжицкого, новым законопроектом предлагается иностранным студентам, обучающимся в Украине, стать послами не нашей страны, а России.
"Можно сказать, что язык здесь ни при чем, но Путин так не считает. И большинство других стран так не считают, и украинцы так не должны считать. Потому что, если эти люди будут владеть украинским, а, как правило, я преподавал в университете, у меня были, например, те же китайские студенты, которые блестяще владели украинским. Ясно, что это те люди, которые потом становятся послами нашей страны, наших ценностей, нашей культуры у себя. Поэтому это наступление и на культуру и на государство" - отметил Княжицкий.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-