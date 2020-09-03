Лига наций: расписание матчей и трансляций четверга
Об этом сообщает Еспресо.TV ,
В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая наоборот - вылетает в низшую лигу.
Сборная Украины выступает в дивизионе А. Соперниками команды Андрея Шевченко в группе A4 являются Испания, Швейцария и Германия.
Лига наций
1-й тур
3 сентября, четверг
Группа А4
21:45 Германия - Испания, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
21:45 Украина - Швейцария, прямая трансляция на телеканале "Украина"
Группа B3
21:45 Россия - Сербия
21:45 Турция - Венгрия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"
Группа B4
21:45 Финляндия - Уэльс
21:45 Болгария - Ирландия
Группа С3
21:45 Молдова - Косово
21:45 Словения - Греция
Группа D1
19:00 Латвия - Андорра, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
21:45 Фарерские острова - Мальта
- 11 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил расширенный список игроков для подготовки и участия в Лиге наций.
- 1 сентября тренер вратарей сборной Швейцарии Патрик Фолетт получил положительный тест на коронавирус .
- 2 сентября сообщалось, что главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович считает, что украинские футболисты имеют преимущество перед матчем Лиги наций.
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