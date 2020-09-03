Лига наций: расписание матчей и трансляций четверга

3 сентября, 2020, 07:46

Сегодня, 3 сентября, будут сыграны 10 матчей первого тура Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV ,

В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая наоборот - вылетает в низшую лигу.

Сборная Украины выступает в дивизионе А. Соперниками команды Андрея Шевченко в группе A4 являются Испания, Швейцария и Германия.

Лига наций

1-й тур

3 сентября, четверг

Группа А4

21:45 Германия - Испания, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

21:45 Украина - Швейцария, прямая трансляция на телеканале "Украина"

Группа B3

21:45 Россия - Сербия

21:45 Турция - Венгрия, прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"

Группа B4

21:45 Финляндия - Уэльс

21:45 Болгария - Ирландия

Группа С3

21:45 Молдова - Косово

21:45 Словения - Греция

Группа D1

19:00 Латвия - Андорра, прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

21:45 Фарерские острова - Мальта