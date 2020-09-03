Лукашенко заявил о вмешательстве Украины во внутренние дела Беларуси
По его словам, в этом участвует Украина, сообщает БелТА.
Лукашенко заявил, что белорусские власти реагируют на "любые негативные действия в адрес Беларуси".
"Оно (вмешательство, - ред.) происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает. Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую заявил, что происходит на границе", - заявил он.
По его словам, самое важное - "не допустить разжигания в Минске какого-то пожара".
Напомним, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров тоже обвинил Украину в "дестабилизации ситуации в Беларуси". По мнению Лаврова, этим якобы занимаются сотни "экстремистов" из нашей страны.
МИД Украины назвали эти заявления "Плодом болезненной фантазии".
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