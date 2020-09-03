Лукашенко заявил о вмешательстве Украины во внутренние дела Беларуси

3 сентября, 2020, 13:31

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на обстановку в стране в большей степени влияет внешнее вмешательство во внутренние дела страны

По его словам, в этом участвует Украина, сообщает БелТА.

Лукашенко заявил, что белорусские власти реагируют на "любые негативные действия в адрес Беларуси".

"Оно (вмешательство, - ред.) происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает. Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую заявил, что происходит на границе", - заявил он.

По его словам, самое важное - "не допустить разжигания в Минске какого-то пожара".

Напомним, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров тоже обвинил Украину в "дестабилизации ситуации в Беларуси". По мнению Лаврова, этим якобы занимаются сотни "экстремистов" из нашей страны.

МИД Украины назвали эти заявления "Плодом болезненной фантазии".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb