Лукашенко сменил руководство КГБ и Совбеза
Об этом сообщает Euroradio .
По данным издания, он сменил госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова, председателя КГБ Валерия Вакульчика и председателя Комитета государственного контроля Ивана Терцеля.
Euroradio пишет, что они, скорее всего, просто поменялись местами.
Вакульчик сменил Равкова в должности госсекретаря Совета безопасности, а КГБ возглавил Иван Терцель.
Как известно, в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий свой пост с 1994 года, по официальным данным набрал 80,1% голосов. Сразу после выборов в Беларуси начались акции протеста. Часть белорусского общества не согласилась с такими результатами выборов и требует нового голосования.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-