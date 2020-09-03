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Espreso.tvОбществоЛукашенко сменил руководство КГБ и Совбеза

Лукашенко сменил руководство КГБ и Совбеза


фото: belta
В четверг, 3 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко сменил руководство Совбеза и Комитета госбезопасности

Об этом сообщает Euroradio .

По данным издания, он сменил госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова, председателя КГБ Валерия Вакульчика и председателя Комитета государственного контроля Ивана Терцеля.

Euroradio пишет, что они, скорее всего, просто поменялись местами.

Вакульчик сменил Равкова в должности госсекретаря Совета безопасности, а КГБ возглавил Иван Терцель. 

Как известно, в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий свой пост с 1994 года, по официальным данным набрал 80,1% голосов. Сразу после выборов в Беларуси начались акции протеста. Часть белорусского общества не согласилась с такими результатами выборов и требует нового голосования.

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