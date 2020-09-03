Лукашенко добавили в "Миротворец"

3 сентября, 2020, 19:04

3 сентября президента Беларуси Александра Лукашенко добавили в базу "Миротворца" как "пособника пророссийских террористов и российских оккупантов"

Соответствующая профайл с президентом Беларуси появился на сайте "Миротворец".

На сайте отметили, что добавили Лукашенко в список пособий России по двум причинам.

Первой стала передача Беларусью захваченных под Минском наемников частной военной компании назад в Россию, а второй - заявление, обнародованное Дональдом Туском, где он рассказывает, как Лукашенко в 2014 году предлагал возглавить украинско-белорусский союз с собой во главе.

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