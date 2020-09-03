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Espreso.tvОбществоКипр блокирует антироссийские санкции Евросоюза из-за Керченского моста и кибератаки на Бундестаг

Кипр блокирует антироссийские санкции Евросоюза из-за Керченского моста и кибератаки на Бундестаг


фото: reuters
Кипр блокирует принятие санкций Европейского союза, Брюссель намерен ввести из-за строительства Керченского моста и кибератаки на немецкий Бундестаг в 2015 году

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Сейчас работа ЕС по санкциям является сложной, поскольку Кипр блокирует работу как по санкциям против тех, кто отвечает за кибератаки против Бундестага в 2015 году, так и тех, кто отвечает за строительство Керченского моста", - написал Йозвяк.

Следует отметить, что в 2018 году Евросоюз официально ввел санкции в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.

В 2015 году компьютерная сеть немецкого парламента стала жертвой беспрецедентной атаки неизвестных хакеров.

В том же году влиятельное издание Spigel сообщил , что хакерская атака на внутреннюю сеть немецкого Бундестага была осуществлена хакерами из РФ.

В июне 2020 глава МИД Германии Гейко Маас заявил, что в Германии есть доказательства причастности России к масштабной хакерской атаки на Бундестаг.

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