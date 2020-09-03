Кипр блокирует антироссийские санкции Евросоюза из-за Керченского моста и кибератаки на Бундестаг

3 сентября, 2020, 15:25

Кипр блокирует принятие санкций Европейского союза, Брюссель намерен ввести из-за строительства Керченского моста и кибератаки на немецкий Бундестаг в 2015 году

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Сейчас работа ЕС по санкциям является сложной, поскольку Кипр блокирует работу как по санкциям против тех, кто отвечает за кибератаки против Бундестага в 2015 году, так и тех, кто отвечает за строительство Керченского моста", - написал Йозвяк.

EU sanctions work is currently proving difficult with #Cyprus blocking work on both sanctions against those responsible for the cyber attacks on the Bundestag in 2015 & those responsible for the construction of the #Kerchbridge . #Ukraine #Russia #Crimea - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 3, 2020

Следует отметить, что в 2018 году Евросоюз официально ввел санкции в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.

В 2015 году компьютерная сеть немецкого парламента стала жертвой беспрецедентной атаки неизвестных хакеров.

В том же году влиятельное издание Spigel сообщил , что хакерская атака на внутреннюю сеть немецкого Бундестага была осуществлена хакерами из РФ.

В июне 2020 глава МИД Германии Гейко Маас заявил, что в Германии есть доказательства причастности России к масштабной хакерской атаки на Бундестаг.