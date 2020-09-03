Киев недополучил 1 млрд плановых поступлений из-за пандемии коронавируса, - Кличко

3 сентября, 2020, 12:35

С начала пандемии бюджет Киева недополучил более 1 млрд плановых поступлений, поскольку значительная часть физических лиц-предпринимателей (ФЛП) ничего не заработала и не выплатила в местный бюджет

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сказал во время Форума равных прав и возможностей, передает Еспресо.TV.

"С начала пандемии 100 тыс. ФЛП Киева ничего не заработали и не выплатили в бюджет города. Город недополучил, можете себе представить, более 1 млрд гривен плановых поступлений", - сказал Кличко.

При этом, по словам мэра, в начале года в Киеве было зарегистрировано 434 новых ФЛП. Единый социальный взнос в местный бюджет уплатили 346 тыс. ФЛП, что почти на 100 тыс. меньше, чем год назад.

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