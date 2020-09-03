Коронавирус: больницы в Черновицкой области заполнены более чем на 50%
Об этом сообщает "Еспресо.Запад".
"Госпитальной базы Буковины загружены больными COViD-19 на 51,8%. Всего в области для нужд этих больных развернуто 1119 коек, 90 из которых - реанимационные", - говорится в сообщении.
Наибольшая доля занятых коек в Заставнивской центральной районной больнице и Черновицкой городской больнице №4, они заполнены на 80%. По 77% коек заняты в городских больницах №1 и №3, 76% - в Кельменецкой ЦРБ.
"За последний месяц в области открыли для больных с COVID-19 и подозрением на него три госпитальные базы - в Заставне, Выжнице и Герце, всего их теперь работает 16. Это дало 150 дополнительных коек, еще 11 развернули в городских больницах. Благодаря этим мерам удалось примерно на 10% снизить показатель загруженности медицинских учреждений, ведь в течение августа он составлял 60-65% ", - пояснила заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой облгосадминистрации Мария Полищук.
Она также рассказала, что с 90 реанимационных коек пока больными коронавирус или пациентами с подозрением на него занято 43.
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