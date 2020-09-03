Коронавирус: больницы в Черновицкой области заполнены более чем на 50%

Об этом сообщает "Еспресо.Запад".

"Госпитальной базы Буковины загружены больными COViD-19 на 51,8%. Всего в области для нужд этих больных развернуто 1119 коек, 90 из которых - реанимационные", - говорится в сообщении.

Наибольшая доля занятых коек в Заставнивской центральной районной больнице и Черновицкой городской больнице №4, они заполнены на 80%. По 77% коек заняты в городских больницах №1 и №3, 76% - в Кельменецкой ЦРБ.