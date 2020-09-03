Хулиганом из СБУ, который стрелял резиновыми пулями, займется ГБР
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
"Нетрезвый старший консультант-эксперт СБУ утром 2 сентября, находясь в развлекательном заведении, несколько раз выстрелил из пистолета "ПМ-Т". В результате инцидента 30-летний мужчина получил ранения", - говорится в сообщении.
Персонал заведения вызвал полицию, которая передала дело ГБР. В помещении развлекательного заведения правоохранители изъяли пистолет "ПМ-Т", два магазина, 13 патронов с резиновой пулей и три гильзы от патрона.
Правоохранители начали расследование по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия. Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
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