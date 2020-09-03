Хулиганом из СБУ, который стрелял резиновыми пулями, займется ГБР

3 сентября, 2020, 19:49

Старший консультант-эксперт Службы безопасности Украины навеселе стрелял резиновыми пулями в развлекательном заведении в Харьковской области и ранил мужчину

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

"Нетрезвый старший консультант-эксперт СБУ утром 2 сентября, находясь в развлекательном заведении, несколько раз выстрелил из пистолета "ПМ-Т". В результате инцидента 30-летний мужчина получил ранения", - говорится в сообщении.

Персонал заведения вызвал полицию, которая передала дело ГБР. В помещении развлекательного заведения правоохранители изъяли пистолет "ПМ-Т", два магазина, 13 патронов с резиновой пулей и три гильзы от патрона.

Правоохранители начали расследование по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия. Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

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