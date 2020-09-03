Карантин: Миграционная служба с 4 сентября временно приостанавливает прием граждан

3 сентября, 2020, 18:40

В аппарате Государственной миграционной службы (ГМС) и всех ее территориальных органах и подразделениях с 4 сентября временно прекращается проведение личного приема граждан

Об этом сообщает пресс-служба ГТС

"С целью предотвращения возможного распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, с 04.09.2020 г. временно прекращается проведение личного приема граждан, предусмотренного Законом Украины "Об обращении граждан" в аппарате Государственной миграционной службы Украины и всех ее территориальных органах и подразделениях, а также в приемной по адресу: г.. Киев, ул. Владимирская, 9 ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ГМС можно обратиться дистанционно: с помощью сервиса "Приемная электронных обращений граждан"; обратившись в комментариях под сообщениями на странице ГМС в Facebook; позвонив на телефонную линию ГТС по телефону (044) 279-98-99 или на "горячие линии" областных управлений ГМС.

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