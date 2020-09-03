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Espreso.tvОбществоКак Мэри Поппинс: кандидата в мэры Киева Верещук подняли в воздух во время съемок ролика на "стеклянном мосту"

Как Мэри Поппинс: кандидата в мэры Киева Верещук подняли в воздух во время съемок ролика на "стеклянном мосту"

Кандидат на должность городского головы Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук была замечена на "стеклянном" пешеходно-велосипедном мосту во время съемки видеоролика

Видео с Верещук появилось на странице "Перчатки Кличко" в Facebook.

Верещук была подвешена в воздухе и держала в руках зонт, как Мэри Поппинс - персонаж сказочных повестей, няня-волшебница. В книгах Поппинс передвигается, летая по ветру, используя зонтик.

Что за видеоролик - пока неизвестно.

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