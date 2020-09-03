Как Мэри Поппинс: кандидата в мэры Киева Верещук подняли в воздух во время съемок ролика на "стеклянном мосту"
3 сентября, 2020, 12:55
Кандидат на должность городского головы Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук была замечена на "стеклянном" пешеходно-велосипедном мосту во время съемки видеоролика
Видео с Верещук появилось на странице "Перчатки Кличко" в Facebook.
Верещук была подвешена в воздухе и держала в руках зонт, как Мэри Поппинс - персонаж сказочных повестей, няня-волшебница. В книгах Поппинс передвигается, летая по ветру, используя зонтик.
Что за видеоролик - пока неизвестно.
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