Как Мэри Поппинс: кандидата в мэры Киева Верещук подняли в воздух во время съемок ролика на "стеклянном мосту"

3 сентября, 2020, 12:55

Кандидат на должность городского головы Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук была замечена на "стеклянном" пешеходно-велосипедном мосту во время съемки видеоролика

Видео с Верещук появилось на странице "Перчатки Кличко" в Facebook.

Верещук была подвешена в воздухе и держала в руках зонт, как Мэри Поппинс - персонаж сказочных повестей, няня-волшебница. В книгах Поппинс передвигается, летая по ветру, используя зонтик.

Что за видеоролик - пока неизвестно.