IKEA откроет новый пункт выдачи заказов в Киеве
3 сентября, 2020, 17:06
Шведский ритейлер мебели и товаров для дома IКЕА в ближайшее время откроет третий пункт выдачи в Киеве в торгово-развлекательном центре Lavina Mall
Об этом пишет Интерфакс-Украина .
"IКЕА подтверждает свои намерения в ближайшее время запустить третий пункт выдачи заказов в Киеве, который будет находиться в ТРЦ Lavina Mall", - цитирует издание комментарий компании.
В компании отметили, что это один из двух дополнительных пунктов выдачи заказов, которые IКЕА планирует открыть в столице, чтобы еще больше людей могли получить свои заказы в кратчайшие сроки.
- Напомним, в мае этого года IKEA Украина подписала договор аренды площади для размещения мебельного магазина в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве, однако в связи с пандемией коронавируса дата открытия магазина IKEA пока не определена.
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