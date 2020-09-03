IKEA откроет новый пункт выдачи заказов в Киеве

3 сентября, 2020, 17:06

Шведский ритейлер мебели и товаров для дома IКЕА в ближайшее время откроет третий пункт выдачи в Киеве в торгово-развлекательном центре Lavina Mall

Об этом пишет Интерфакс-Украина .

"IКЕА подтверждает свои намерения в ближайшее время запустить третий пункт выдачи заказов в Киеве, который будет находиться в ТРЦ Lavina Mall", - цитирует издание комментарий компании.

В компании отметили, что это один из двух дополнительных пунктов выдачи заказов, которые IКЕА планирует открыть в столице, чтобы еще больше людей могли получить свои заказы в кратчайшие сроки.

Напомним, в мае этого года IKEA Украина подписала договор аренды площади для размещения мебельного магазина в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве, однако в связи с пандемией коронавируса дата открытия магазина IKEA пока не определена.

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