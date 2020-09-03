 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортГлавный конкурент Лунина: лидер "Реала" получил положительный тест на коронавирус

Главный конкурент Лунина: лидер "Реала" получил положительный тест на коронавирус


фото: Getty Images
Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает La Dernière Heure

В ближайшее время голкипер сдаст еще один, дополнительный тест, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз COVID-19.

Сейчас Куртуа находится в составе сборной Бельгии, которую ждут матчи Лиги наций против Дании и Исландии. Эти поединки пройдут 5 и 8 сентября соответственно. О случаях заражения других игроков национальной команды не сообщается.

Куртуа является одним из конкурентов за место в воротах украинца Андрея Лунина, который принадлежит "Реалу", но вторую часть прошлого сезона отыграл в клубе второго испанского дивизиона - "Овьедо".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 сентября, 2020 четверг

больше новостей

3 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать