Главный конкурент Лунина: лидер "Реала" получил положительный тест на коронавирус
3 сентября, 2020, 14:36
Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа получил положительный тест на коронавирус
Об этом сообщает La Dernière Heure
В ближайшее время голкипер сдаст еще один, дополнительный тест, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз COVID-19.
Сейчас Куртуа находится в составе сборной Бельгии, которую ждут матчи Лиги наций против Дании и Исландии. Эти поединки пройдут 5 и 8 сентября соответственно. О случаях заражения других игроков национальной команды не сообщается.
Куртуа является одним из конкурентов за место в воротах украинца Андрея Лунина, который принадлежит "Реалу", но вторую часть прошлого сезона отыграл в клубе второго испанского дивизиона - "Овьедо".
- 20 июля Куртуа стал лучшим голкипером чемпионата Испании по футболу.
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