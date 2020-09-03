Главный конкурент Лунина: лидер "Реала" получил положительный тест на коронавирус

3 сентября, 2020, 14:36

Вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает La Dernière Heure

В ближайшее время голкипер сдаст еще один, дополнительный тест, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз COVID-19.

Сейчас Куртуа находится в составе сборной Бельгии, которую ждут матчи Лиги наций против Дании и Исландии. Эти поединки пройдут 5 и 8 сентября соответственно. О случаях заражения других игроков национальной команды не сообщается.

Куртуа является одним из конкурентов за место в воротах украинца Андрея Лунина, который принадлежит "Реалу", но вторую часть прошлого сезона отыграл в клубе второго испанского дивизиона - "Овьедо".

20 июля Куртуа стал лучшим голкипером чемпионата Испании по футболу.