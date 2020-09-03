Главные врачи иногда заставляют скрывать COVID-19 у медиков, - Зеленский
3 сентября, 2020, 15:35
Во время селекторного совещания президенту Владимиру Зеленскому рассказали о случаях сокрытия коронавируса у медицинских работников
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
"Главные врачи ряда медицинских учреждений в Украине иногда заставляют персонал скрывать инфицирование коронавирусом на работе, поскольку боятся административного наказания для больниц", - говорится в сообщении.
Глава государства поручил Министерству здравоохранения разобраться с этой ситуацией.
"Это опасная и недопустимая ситуация. Минздрав должен безотлагательно принять меры и защитить врачей, которых руководство больницы заставляет лгать и скрывать заражения коронавирусом", - подчеркнул Зеленский.
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