Генсек НАТО возмущен применением "Новичка" против Навального и говорит о последствиях
Соответствующее заявление он обнародовал на своем официальном твиттер-аккаунте.
Генсек сослался на заявление правительства Германии о том, что Навальный пострадал именно из-за "Новичка".
"Я крайне осуждаю использование нервно-паралитического яда военного класса. И это делает еще более актуальным, чтобы Россия провела полное и прозрачное расследование (нападения на оппозиционного лидера)", - подчеркнул он.
Генсек НАТО добавил, что в Альянсе готовятся к необходимости принимать решение по этому поводу. "Мы проведем консультации с Германией и со всеми союзниками по НАТО относительно последствий (этих событий)", - заявил он.
Germany announced Alexey Navalny was victim of a Novichok attack. I utterly condemn the use of a military-grade nerve agent, which makes it even more urgent that Russia conducts full & transparent investigation. We'll consult with Germany & all #NATO Allies on the implications.- Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 2, 2020
- Напомним, в среду, 2 сентября, немецкое правительство заявило, что Навального отравили веществом из группы "Новичок".
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексея Навального " хотели заставить молчать".
- МИД Литвы обвинил российские власти в отравлении оппозиционера Алексея Навального.
- МИД Украины назвал отравление российского оппозиционера Алексея Навального "бесчеловечной расправой Кремля" над политиком.
- В Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен назвала отравление Навального подлым и трусливым поступком.
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