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Espreso.tvОбществоГенсек НАТО возмущен применением "Новичка" против Навального и говорит о последствиях

Генсек НАТО возмущен применением "Новичка" против Навального и говорит о последствиях


фото: reuters
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не сомневается в корректности сообщений об использовании нервно-паралитического вещества типа "Новичок" против Алексея Навального

Соответствующее заявление он обнародовал на своем официальном твиттер-аккаунте.

Генсек сослался на заявление правительства Германии о том, что Навальный пострадал именно из-за "Новичка".

"Я крайне осуждаю использование нервно-паралитического яда военного класса. И это делает еще более актуальным, чтобы Россия провела полное и прозрачное расследование (нападения на оппозиционного лидера)", - подчеркнул он.

Генсек НАТО добавил, что в Альянсе готовятся к необходимости принимать решение по этому поводу. "Мы проведем консультации с Германией и со всеми союзниками по НАТО относительно последствий (этих событий)", - заявил он.

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