Фильм "Номера" по пьесе Сенцова выйдет в прокат 19 ноября
Об этом сообщают Крим.Реалии.
Пьеса "Номера", лежащая в основе ленты, написана Сенцовым еще в плену, в 2011 году. В 2018 году поставили спектакль по пьесе.
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Над фильмом работали двое режиссеров - Сенцов, который во время работы находился в российской колонии, и Ахтем Сеитаблаев, который помогал воплощать замысел на съемочной площадке. Рабочий процесс Олег и Ахтем обсуждали в письмах.
В феврале 2020 году в Берлине состоялась премьера фильма "Номера".
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