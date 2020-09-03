Фильм "Номера" по пьесе Сенцова выйдет в прокат 19 ноября

3 сентября, 2020, 14:09

Фильм "Номера" по одноименной пьесе бывшего политзаключенного Кремля и режиссера Олега Сенцова выйдет в кинотеатрах 19 ноября

Об этом сообщают Крим.Реалии.

Пьеса "Номера", лежащая в основе ленты, написана Сенцовым еще в плену, в 2011 году. В 2018 году поставили спектакль по пьесе.

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Над фильмом работали двое режиссеров - Сенцов, который во время работы находился в российской колонии, и Ахтем Сеитаблаев, который помогал воплощать замысел на съемочной площадке. Рабочий процесс Олег и Ахтем обсуждали в письмах.

В феврале 2020 году в Берлине состоялась премьера фильма "Номера".