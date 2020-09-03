Экс-жена основателя Amazon Безоса возглавила рейтинг самых богатых женщин мира

Об этом сообщает Bloomberg, передает "hromadske".

До этого самой богатой женщиной мира была владелица L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс. Ее состояние оценивается в $66,8 млрд.

Маккензи Скотт и Джефф Безос расстались в апреле 2019 г. после 25 лет брака. Во время развода Маккензи получила 4% акций Amazon - на тот момент они стоили примерно $38,3 млрд.

Джефф Безос сегодня является самым богатым человеком в мире. Его состояние оценивается в $207 млрд, что втрое больше, чем у его экс-жены.

Отныне Маккензи Скотт также занимает 12-ю строчку в рейтинге самого богатого человека в мире.

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