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Espreso.tvОбществоДожди, грозы и ослабление жары: синоптик Наталья Диденко о погоде 4 сентября

Дожди, грозы и ослабление жары: синоптик Наталья Диденко о погоде 4 сентября

4 сентября дожди ожидаются на севере, в Одесской области, в Киеве и Крыму

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

"Пятница в Украине будет с изменениями. Синоптическими, конечно. Жара уберется  из большинства областей, лишь на востоке и юго-востоке еще попече до + 34 ° C", - отметила синоптик.

На Западе и Севере ожидается + 18 ° C ... + 23 ° C.

"Центральная часть разделится в мыслях от свежей Винницкой к горячему Днепра с районами. Юг также вздохнет легче, разве Запорожье крепко держать лето за хвост, будет жарко", - отметила госпожа Диденко.

Дожди, местами с грозами пройдут местами от Севера через центральную часть в Одесскую область и Крым.

Запад и Восток - без осадков.

В Киеве 4 сентября ожидается + 20 ° C ... + 22 ° C с дождем.

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