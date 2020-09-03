Дожди, грозы и ослабление жары: синоптик Наталья Диденко о погоде 4 сентября
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .
"Пятница в Украине будет с изменениями. Синоптическими, конечно. Жара уберется из большинства областей, лишь на востоке и юго-востоке еще попече до + 34 ° C", - отметила синоптик.
На Западе и Севере ожидается + 18 ° C ... + 23 ° C.
"Центральная часть разделится в мыслях от свежей Винницкой к горячему Днепра с районами. Юг также вздохнет легче, разве Запорожье крепко держать лето за хвост, будет жарко", - отметила госпожа Диденко.
Дожди, местами с грозами пройдут местами от Севера через центральную часть в Одесскую область и Крым.
Запад и Восток - без осадков.
В Киеве 4 сентября ожидается + 20 ° C ... + 22 ° C с дождем.
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