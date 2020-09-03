Депутат Шахов будет баллотироваться в мэры Киева
3 сентября, 2020, 17:43
Член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов заявил, что будет баллотироваться на должность городского головы Киева
Об этом он написал на свой странице в Facebook.
"Я иду на выборы мэра Киева. Пришло время напомнить нынешней киевской власти, что Киев - это не только новостройки-муравейники и коррупционные схемы", - написал он.
Он также уточнил, что будет баллотироваться в мэры от возглавляемой им партии "Наш край".
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