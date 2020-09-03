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Espreso.tvОбществоДело Суркисов против ПриватБанка: заместитель Ермака посчитала, куда можно потратить 10 млрд грн

Дело Суркисов против ПриватБанка: заместитель Ермака посчитала, куда можно потратить 10 млрд грн


фото: ukrinform
Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив отреагировала на решение Печерского суда по делу братьев Суркисов против государственного ПриватБанка

Об этом заместитель Офиса президента и заместитель секретаря Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив написала в Facebook.

По ее словам, правосудие должно происходить справедливо, взвешенно и "креатива" здесь точно не имеет места.

"Только справедливое и беспристрастное рассмотрение дел по существу может назваться правосудием и может претендовать на доверие", - отметила Ковалив.

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Она отметила, что Минфин, Нацбанк, ПриватБанк и Кабмин не согласны с вынесенным решением и будут защищать интересы государства и банка в апелляционном суде.

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"Хочу подчеркнуть, что государственный ПриватБанк является частью стабильной и прозрачной банковской системы. Показатели банка соответствуют нормативам Нацбанка и ожиданиям вкладчиков и государство будет защищать свои интересы и интересы граждан", - добавила Ковалив.

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Она подчеркнула, что в случае принудительного взыскания средств с ПриватБанка, налогоплательщики отдадут братьям Суркисам средства, сопоставимые с 10-ю годами финансирования новой украинской школы, 500 км отремонтированных дорог или стоимостью двух современных детских больниц таких как "Охматдет".

 

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