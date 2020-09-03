Дело Суркисов против ПриватБанка: заместитель Ермака посчитала, куда можно потратить 10 млрд грн
Об этом заместитель Офиса президента и заместитель секретаря Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив написала в Facebook.
По ее словам, правосудие должно происходить справедливо, взвешенно и "креатива" здесь точно не имеет места.
"Только справедливое и беспристрастное рассмотрение дел по существу может назваться правосудием и может претендовать на доверие", - отметила Ковалив.
Читайте также: Суркисы против ПриватБанка: Малюська заявил, что решение Печерского суда о выплате $ 350 млн невозможно выполнить
Она отметила, что Минфин, Нацбанк, ПриватБанк и Кабмин не согласны с вынесенным решением и будут защищать интересы государства и банка в апелляционном суде.
Читайте также: Дело на 10 млрд грн. Печерский райсуд принял решение в пользу братьев Суркисов по делу ПриватБанка
"Хочу подчеркнуть, что государственный ПриватБанк является частью стабильной и прозрачной банковской системы. Показатели банка соответствуют нормативам Нацбанка и ожиданиям вкладчиков и государство будет защищать свои интересы и интересы граждан", - добавила Ковалив.
Читайте также: Суркисы против ПриватБанка: НБУ продолжит защищать решение о национализации учреждения
Она подчеркнула, что в случае принудительного взыскания средств с ПриватБанка, налогоплательщики отдадут братьям Суркисам средства, сопоставимые с 10-ю годами финансирования новой украинской школы, 500 км отремонтированных дорог или стоимостью двух современных детских больниц таких как "Охматдет".
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-