AirBaltic с октября запустит прямые рейсы из Киева в Вильнюс

3 сентября, 2020, 16:48

Латвийская авиакомпания AirBaltic объявила о начале прямых рейсов Киев-Вильнюс с 6 октября

Об этом сообщила пресс-служба AirBaltic.

"Латвийская авиакомпания AirBaltic объявляет о начале новых прямых полетов по маршруту Киев-Вильнюс с 6 октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полеты будут проходить три раза в неделю самолетом Airbus A220-300.

В пресс-службе напомнили, что пассажиры перед полетом должны проверить в местных посольствах или на сайтах условия въезда и ограничения в аэропортах.

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