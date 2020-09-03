AirBaltic с октября запустит прямые рейсы из Киева в Вильнюс
3 сентября, 2020, 16:48
Латвийская авиакомпания AirBaltic объявила о начале прямых рейсов Киев-Вильнюс с 6 октября
Об этом сообщила пресс-служба AirBaltic.
"Латвийская авиакомпания AirBaltic объявляет о начале новых прямых полетов по маршруту Киев-Вильнюс с 6 октября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полеты будут проходить три раза в неделю самолетом Airbus A220-300.
В пресс-службе напомнили, что пассажиры перед полетом должны проверить в местных посольствах или на сайтах условия въезда и ограничения в аэропортах.
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