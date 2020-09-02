Жена российского пропагандиста получила британское гражданство

2 сентября, 2020, 17:55

Жена российского пропагандиста, ведущего телеканала Россия 24 Сергея Брилева Ирина Брилева получила гражданство Великобритании

Соответствующая информация появилась в базе британских юридических лиц, передает МБХ медиа .

Запись о получении гражданства была внесена2 июля в историю компании IBBA PRODUCTIONS LTD, зарегистрированную на Брилеву.

Напомним о том, что британское гражданство у самого Брилева, стало известно в конце 2018 года после публикации расследования ФБК Алексея Навального.

Сам пропагандист не стал отрицать наличия британских документов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb