Жена российского пропагандиста получила британское гражданство
2 сентября, 2020, 17:55
Жена российского пропагандиста, ведущего телеканала Россия 24 Сергея Брилева Ирина Брилева получила гражданство Великобритании
Соответствующая информация появилась в базе британских юридических лиц, передает МБХ медиа .
Запись о получении гражданства была внесена2 июля в историю компании IBBA PRODUCTIONS LTD, зарегистрированную на Брилеву.
Напомним о том, что британское гражданство у самого Брилева, стало известно в конце 2018 года после публикации расследования ФБК Алексея Навального.
Сам пропагандист не стал отрицать наличия британских документов.
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