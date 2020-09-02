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Espreso.tvОбществоЗакрытие границ для иностранцев: Кабмин усилил запрет на въезд в Украину

Закрытие границ для иностранцев: Кабмин усилил запрет на въезд в Украину

Кабинет министров запретил въезд в Украину на срок до двух суток иностранцев, прибывающих транзитом

Об этом сообщает Европейская правда.

Правительство внесло изменения в постановление о запрете въезда иностранцев, усилив его.

Сообщается, что соответствующие изменения в ранее принятое постановление о запрете въезда иностранцев внесены с целью убрать возможность для хасидов прикрывать поездку в Умань.

Поэтому из перечня разрешенных оснований для въезда иностранцев убрали право на транзит до 2 суток. Теперь въезд на основании транзита прямо запрещен.

Отмечается, что соответствующим решением Украины закрыла наземные границы для граждан Молдовы, которые использовали транзит для легальных поездок в Беларусь, Россию и тому подобное.

В свою очередь правительство расширило перечень родственников граждан Украины, которые могут пересекать границы, добавив к нему бабушек и дедушек.

Также Кабмин уточнил формулировку об обучении как основание для пересечения границы. Поэтому в Украину будут пускать только тех, кто едет учиться в учебные заведения. Этим правительство убирает злоупотребления, когда целью въезда декларировали обучение на краткосрочных курсах.

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