Закрытие границ для иностранцев: Кабмин усилил запрет на въезд в Украину
Об этом сообщает Европейская правда.
Правительство внесло изменения в постановление о запрете въезда иностранцев, усилив его.
Сообщается, что соответствующие изменения в ранее принятое постановление о запрете въезда иностранцев внесены с целью убрать возможность для хасидов прикрывать поездку в Умань.
Поэтому из перечня разрешенных оснований для въезда иностранцев убрали право на транзит до 2 суток. Теперь въезд на основании транзита прямо запрещен.
Отмечается, что соответствующим решением Украины закрыла наземные границы для граждан Молдовы, которые использовали транзит для легальных поездок в Беларусь, Россию и тому подобное.
В свою очередь правительство расширило перечень родственников граждан Украины, которые могут пересекать границы, добавив к нему бабушек и дедушек.
Также Кабмин уточнил формулировку об обучении как основание для пересечения границы. Поэтому в Украину будут пускать только тех, кто едет учиться в учебные заведения. Этим правительство убирает злоупотребления, когда целью въезда декларировали обучение на краткосрочных курсах.
- Напомним, 28 августа Украина закрыла границы для въезда иностранцев . Соответствующее решение будет действовать до конца сентября.
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