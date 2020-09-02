За сутки выявили почти 2,5 тыс. новых случаев COVID-19

2 сентября, 2020, 09:18

1 сентября в Украине обнаружили 2 495 новых случаев

Об этом сообщает СНБО.

При этом выздоровели 1 015 человек. От осложнений умер 51 человек.

За все время эпидемии коронавирус диагностирован у 125 798 украинцев, из них 58 817 выздоровели, 2 656 - умерли.

Ситуация в регионах:

Винницкая обл - 4 109 (+65)

Волынская обл - 5 589 (+66)

Днепропетровская обл - 2 454 (+56)

Донецкая обл - 1 505 (+57)

Житомирская обл - 3 442 (+60)

Закарпатская обл - 7 697 (+97)

Запорожская обл - 1 657 (+30)

Ивано-Франковская обл - 9 522 (+174)

Кировоградская обл - 826 (+10)

Киев - 13 878 (+332)

Киевская обл - 5 842 (+87)

Львовская обл - 1 4907 (+204)

Луганская обл - 346 (+26)

Николаевская обл - 1 320 (+36)

Одесская обл - 7 697 (+203)

Полтавская обл - 832 (+24)

Ривненская обл - 9 396 (+127)

Сумская обл - 1 571 (+39)

Тернопольская обл - 6 395 (+201)

Харьковская обл - 9640 (+302)

Херсонская обл - 424 (+24)

Хмельницкая обл - 2 630 (+111)

Черновицкая обл - 10 487 (+67)

Черкасская обл - 1 642 (+48)

Черниговская обл - 1 990 (+49).