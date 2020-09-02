За сутки выявили почти 2,5 тыс. новых случаев COVID-19
2 сентября, 2020, 09:18
1 сентября в Украине обнаружили 2 495 новых случаев
Об этом сообщает СНБО.
При этом выздоровели 1 015 человек. От осложнений умер 51 человек.
За все время эпидемии коронавирус диагностирован у 125 798 украинцев, из них 58 817 выздоровели, 2 656 - умерли.
Ситуация в регионах:
- Винницкая обл - 4 109 (+65)
- Волынская обл - 5 589 (+66)
- Днепропетровская обл - 2 454 (+56)
- Донецкая обл - 1 505 (+57)
- Житомирская обл - 3 442 (+60)
- Закарпатская обл - 7 697 (+97)
- Запорожская обл - 1 657 (+30)
- Ивано-Франковская обл - 9 522 (+174)
- Кировоградская обл - 826 (+10)
- Киев - 13 878 (+332)
- Киевская обл - 5 842 (+87)
- Львовская обл - 1 4907 (+204)
- Луганская обл - 346 (+26)
- Николаевская обл - 1 320 (+36)
- Одесская обл - 7 697 (+203)
- Полтавская обл - 832 (+24)
- Ривненская обл - 9 396 (+127)
- Сумская обл - 1 571 (+39)
- Тернопольская обл - 6 395 (+201)
- Харьковская обл - 9640 (+302)
- Херсонская обл - 424 (+24)
- Хмельницкая обл - 2 630 (+111)
- Черновицкая обл - 10 487 (+67)
- Черкасская обл - 1 642 (+48)
- Черниговская обл - 1 990 (+49).
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