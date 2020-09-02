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Espreso.tvОбществоЗа сутки выявили почти 2,5 тыс. новых случаев COVID-19

За сутки выявили почти 2,5 тыс. новых случаев COVID-19


фото: pravda.com
1 сентября в Украине обнаружили 2 495 новых случаев

Об этом сообщает СНБО.

При этом выздоровели 1 015 человек. От осложнений умер 51 человек.

За все время эпидемии коронавирус диагностирован у 125 798 украинцев, из них 58 817 выздоровели, 2 656 - умерли.

Ситуация в регионах:

  • Винницкая обл - 4 109 (+65)
  • Волынская обл - 5 589 (+66)
  • Днепропетровская обл - 2 454 (+56)
  • Донецкая обл - 1 505 (+57)
  • Житомирская обл - 3 442 (+60)
  • Закарпатская обл - 7 697 (+97)
  • Запорожская обл - 1 657 (+30)
  • Ивано-Франковская обл - 9 522 (+174)
  • Кировоградская обл - 826 (+10)
  • Киев - 13 878 (+332)
  • Киевская обл - 5 842 (+87)
  • Львовская обл - 1 4907 (+204)
  • Луганская обл - 346 (+26)
  • Николаевская обл - 1 320 (+36)
  • Одесская обл - 7 697 (+203)
  • Полтавская обл - 832 (+24)
  • Ривненская обл - 9 396 (+127)
  • Сумская обл - 1 571 (+39)
  • Тернопольская обл - 6 395 (+201)
  • Харьковская обл - 9640 (+302)
  • Херсонская обл - 424 (+24)
  • Хмельницкая обл - 2 630 (+111)
  • Черновицкая обл - 10 487 (+67)
  • Черкасская обл - 1 642 (+48)
  • Черниговская обл - 1 990 (+49).

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