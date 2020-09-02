Из-за повреждения трубопровода в некоторых домах Голосеевского района Киева нет воды

2 сентября, 2020, 16:54

В среду, 2 сентября, в части Голосеевского района Киева отсутствует водоснабжение. Это связано с повреждением трубопровода

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В связи с повреждением трубопровода диаметром 200 мм отсутствует водоснабжение в домах: № 15, 15-А, 17-Б, 15-Б, 19, 21, что на Голосеевском проспекте. Для обеспечения потребностей потребителей направлена автоцистерна с питьевой водой по адресу: проспект Голосеевский, 19 ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ориентировочный срок выполнения работ - 1 сутки.

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