Из-за повреждения трубопровода в некоторых домах Голосеевского района Киева нет воды
2 сентября, 2020, 16:54
В среду, 2 сентября, в части Голосеевского района Киева отсутствует водоснабжение. Это связано с повреждением трубопровода
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"В связи с повреждением трубопровода диаметром 200 мм отсутствует водоснабжение в домах: № 15, 15-А, 17-Б, 15-Б, 19, 21, что на Голосеевском проспекте. Для обеспечения потребностей потребителей направлена автоцистерна с питьевой водой по адресу: проспект Голосеевский, 19 ", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что ориентировочный срок выполнения работ - 1 сутки.
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