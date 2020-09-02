 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИз-за повреждения трубопровода в некоторых домах Голосеевского района Киева нет воды

Из-за повреждения трубопровода в некоторых домах Голосеевского района Киева нет воды


фото: kte.kmda.gov.ua
В среду, 2 сентября, в части Голосеевского района Киева отсутствует водоснабжение. Это связано с повреждением трубопровода

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В связи с повреждением трубопровода диаметром 200 мм отсутствует водоснабжение в домах: № 15, 15-А, 17-Б, 15-Б, 19, 21, что на Голосеевском проспекте. Для обеспечения потребностей потребителей направлена автоцистерна с питьевой водой по адресу: проспект Голосеевский, 19 ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ориентировочный срок выполнения работ - 1 сутки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 сентября, 2020 среда

больше новостей

2 сентября, 2020 среда

1 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать