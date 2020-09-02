Вспышка COVID-19 в ВСУ: за сутки выявлены 32 новых случая

2 сентября, 2020, 13:26

По состоянию на 2 сентября во Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 607 человек, из них за последние сутки подтвердили 32 новых случая

Об этом сообщает пресс- служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 2 сентября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют - 607 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 1 159 человек, летальных исходов - 6. На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 565 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 133 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, чо сейчас на лечении в учреждениях здравоохранения находится 7 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Ривненский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Маньковская ЦРБ - 1 работник ВС Украины и Заставненский ЦРБ - 1 работник ВС Украины).

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 25 человек (Киевская область - 9 военнослужащих, Львовская область - 7 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Ривненская область - 2 работника ВСУ, Одесская область - 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ, Закарпатская область - 1 военнослужащий, Харьковская область - 1 военнослужащий, Винницкая и Тернопольская область - по 1 работнику ВСУ).

Сообщается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них наблюдается легкое течение заболевания.

По состоянию на утро 2 сентября в Украине выявили 2 495 новых случаев коронавируса.

В Киеве за минувшие сутки выявили 332 случая инфицирования коронавируса.

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