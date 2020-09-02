В Житомире погиб курсант из-за неосторожного обращения с оружием
2 сентября, 2020, 09:34
Курсант Житомирского военного института погиб из-за неосторожного обращения с оружием
Об этом сообщил военный институт на сайте.
"С грустью сообщаем, что 01.09.2020 курсант набора 2020 года Хоровский Максим Андреевич погиб в результате неосторожного обращения с оружием", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причины и обстоятельства происшествия изучают представители Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, Военной прокуратуры Житомирского гарнизона и Национальной полиции.
По данным источников канала C-TV, это произошло во время учений. Парню выдали оружие для тренировок, а он пошел с ним в туалет и застрелился.
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